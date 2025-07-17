Компактные флагманские смартфоны Vivo X200 FE и OnePlus 13s подробно сравнили

Ведущий YouTube-канала Trakin Tech English рассказал, что сейчас лучше покупать из "китайцев": Vivo X200 FE или OnePlus 13s.

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Vivo X200 FE имеет более мощную зарядку - на 90 Вт, а также аккумулятор на 6500 мАч. При этом OnePlus 13s предлагает блок питания на 80 Вт и батарею на 5850 мАч. Кроме того, у Vivo есть полноценная влагозащита по стандарту IP69, у OnePlus же она только IP65.

Дисплеи у обоих смартфонов похожи, но Vivo в этом плане вновь впереди. У него ярче экран (пиковая яркость - 5000 нит против 1600 нит у OnePlus).

Звучат оба устройства громко, но у OnePlus больше басов и звук немного богаче.

С точки зрения производительности лидирует 13s. Он оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, тогда как Vivo - Dimensity 9300+. Кроме того, OnePlus имеет только 12 ГБ оперативной памяти, а Vivo - 12 или 16 ГБ. С результатами тестирования смартфонов вы можете ознакомиться ниже.

OnePlus 13s легко даёт вам 7 часов работы экрана, но Vivo предлагает на час больше. До 100% X200 FE можно зарядить за 57 минут, тогда как 13s - за 1 час 10 минут.

По характеристикам камер Vivo лидирует: фронтальная камера у него на 50 МП вместо 32 у OnePlus. При слабом освещении снимки на X200 FE получаются заметно качественнее, чем на 13s. Примеры фото вы можете посмотреть ниже. Качество записи видео на селфи-камеру лучше у OnePlus, а на телевик - у Vivo. В целом же фото- и видеовозможности лучше у X200 FE.

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

Вывод

Vivo X200 FE понравился ведущему больше. Это компактный, удобный флагманский смартфон с защитой от воды и пыли IP69, отличной автономностью. Но всё портит программное обеспечение, которое требует доработки. Что касается OnePlus 13s, то это всё ещё хороший выбор, поскольку по сравнению с Vivo вы получаете прекрасную производительность и удобную оболочку.