В Великобритании родились восемь детей с исправленными участками ДНК

В Великобритании родились восемь младенцев с ДНК трех родителей, сообщает телеканал Sky.

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Отмечается, что дети родились после процедуры по устранению неизлечимого наследственного заболевания — митохондриальной дисфункции. Всего в течение пяти лет родились четыре девочки и четыре мальчика, двое из которых являются однояйцевыми близнецами, все они чувствуют себя хорошо.

По словам авторов публикации, митохондриальная дисфункция поражает примерно одного из 5000 младенцев, рожденных в Великобритании. В зависимости от количества и типа мутаций в митохондриях, тяжесть и тип заболевания могут различаться, но включают неврологические, метаболические нарушения и нарушения развития.

Всего из 22 женщин, участвовавших в эксперименте, забеременели семь. У каждой из них был высокий риск передачи опасных мутаций своим детям.

До этого руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, заместитель директора по научной работе Центра оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий Павел Волчков рассказал, что технология редактирования генов CRISPR-Cas9, с помощью который ученые из США спасли неизлечимо больного младенца, может помочь создать терапию от старости.