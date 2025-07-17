В Госдуме посоветовали отключить опцию автовопроизведения в YouTube

Шанс случайно наткнуться при включенной функции «автовопроизведение» на YouTube-ролики с экстремистским контентом минимален, но такую опцию лучше отключить во избежание потребления нежелательного контента. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель руководителя комитета Государственной думы России по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, подписчиков беспокоит проектируемая норма о штрафах за поиск экстремистского контента и получение к нему доступа.

Горелкин добавил, что если обратиться к тексту законопроекта, то в нем идет речь о конкретных экстремистских материалах из соответствующего списка министерства юстиции России.

Депутат подчеркнул, что многие из роликов такой направленности уже были удалены с YouTube либо не доступны на территории РФ.

Он добавил, если даже произойдет такая ситуация и дело дойдет до суда, стороне обвинения предстоит доказать умысел.

16 июля председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Сергей Боярский дал разъяснения, как будут работать поправки в закон, касающиеся просмотра материалов, признанных экстремистскими, VPN и SIM-карт.

В этот же день стало известно, что в России готовятся ввести штрафы за поиск в интернете запрещенной информации, в том числе с помощью VPN-сервисов, и получение к ней доступа.