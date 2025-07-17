Google реализовала перемещение адресной строки вниз в Chrome на Android

Инсайдеры из 9to5Google рассказали о тренде Google, которому компания следует в последнее время вместе с внедрением нового дизайна Material 3 Expressive. Google последовала примеру Samsung, которая позволяет перемещать адресную строку в своём фирменном браузере.

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Теперь в Chrome на Android реализована функция отображения адресной строки в нижней части экрана. Для активации нужно произвести длительное нажатие на адресную строку и перетащить вниз.

Уточняется, что после обновления браузера приложение будет отображать сообщение «Чтобы переместить адресную строку вниз, нажмите и удерживайте». Откроется новое меню, где можно «Переместить адресную строку вниз», а также использовать функцию «Копировать ссылку». Меню с тремя точками было перемещено вниз, однако порядок его элементов остался прежним.

Также была добавлена функция совместного использования контента, представленная в виде соответствующей кнопки.

Аналогичная функция была внедрена в iOS-версии Chrome в 2023 году.