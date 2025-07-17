Российские ученые научились определять предвзятость по морганию глаз

В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что ученые вуза обнаружили, что частота моргания может свидетельствовать о внутреннем несогласии человека с полученной информацией. Чем чаще моргает человек при чтении противоречащих его взглядам данных, тем сильнее выражен когнитивный диссонанс.

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В эксперименте участвовали 50 добровольцев, которые оценивали достоверность сообщений в соцсетях на медицинские темы. Часть информации соответствовала их убеждениям, а часть — противоречила. Специальные айтрекеры фиксировали движения глаз и частоту моргания.

Как пояснила научный сотрудник Елена Артеменко, при столкновении с неудобной информацией мозг тратит больше ресурсов на ее обработку, что проявляется в учащенном моргании. Для анализа данных ученые разработали алгоритм, который точно определял уровень когнитивного диссонанса.

Это открытие может помочь в разработке методов борьбы с предвзятостью и «информационными пузырями». В перспективе технология позволит создавать инструменты, помогающие людям объективнее воспринимать новые данные.