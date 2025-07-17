В «Apple Картах» в iOS 26 появится функция «Посещенные места»

Приложение Apple Карты в бета-версии iOS 26 получило улучшения, включая новый дизайн Liquid Glass и функцию предварительного выбора маршрутов. Среди нововведений — функция «Посещённые места», помогающая запоминать места и просматривать их в приложении.

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Однако эта функция доступна по только запросу, поскольку защищена сквозным шифрованием, и пока доступна только в США. В бета-тестировании могут возникать ошибки.

Для доступа к «Посещённым местам» нужно открыть Apple Maps, нажать на профиль, выбрать «Места» и «Посещённые места». Здесь можно просматривать места по категориям и городам, сохранять их в путеводителе, добавлять заметки, оценивать и удалять. Если Apple Maps ошибается с местоположением, можно нажать «Неверное местоположение» и выбрать другое место или заведение.

Как сообщает портал 9to5Mac, функция «Посещённые места» будет полезна для планирования поездок, особенно в новых городах: маршрут будет сохранён для повторного посещения. Функция интегрирована с iPhone, обеспечивает безопасность данных и работает в фоновом режиме.