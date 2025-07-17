«Хаббл» обнаружил несколько поколений звезд в одном шаровом скоплении

Космический телескоп «Хаббл», совместный проект Европейского космического агентство совместно с НАСА, сделал поразительно четкий снимок шарового скопления NGC 1786 — древнего звездного «шара», расположенного в Большом Магеллановом Облаке, спутниковой галактике Млечного Пути.

© Hubble & NASA

Находясь на расстоянии около 160 000 световых лет от Земли, это скопление помогает ученым заглянуть в глубокое прошлое Вселенной.

Что это за объект?

NGC 1786 — это шаровое скопление: плотное, сферическое скопление старых звезд. Оно находится в южном созвездии Золотая Рыба (Dorado) и было открыто в 1835 году английским астрономом Джоном Гершелем.

Шаровые скопления считаются своего рода космическими архивами, так как состоят в основном из очень старых звезд, сформировавшихся в первые эпохи существования галактик. Ранее ученые считали, что все звезды в таком скоплении образовались одновременно. Однако наблюдения телескопа за скоплениями в нашей Галактике показали, что это не так — во многих обнаружены звезды разных возрастов, появившиеся в несколько волн.

Почему это важно?

Исследование NGC 1786 и других шаровых скоплений в карликовых галактиках — таких как БМО, Малое Магелланово Облако и галактика Форнакс — позволяет сравнить их с аналогичными скоплениями в Млечном Пути. Это дает ключ к пониманию как формируются галактики и как галактики, такие как Млечный Путь и БМО, взаимодействовали и сливались в ранней Вселенной. Также это дает увидеть что за механизмы запускают рождение звезд в таких старых системах.

Как отмечают авторы исследования, если в удаленных скоплениях (вроде NGC 1786) тоже присутствуют звезды из такого большого количества поколений, это подтверждает, что такой процесс универсален и был характерен для формирования многих галактик.

«Чтобы использовать шаровые скопления в качестве исторических маркеров, мы должны понять, как они образуются и откуда берутся звезды разного возраста», — подчеркивают исследователи.

Благодаря высокой стабильности и возрасту, шаровые скопления функционируют как галактические капсулы времени. Подобные исследования помогают ученым лучше понять эволюцию как карликовых спутников, так и нашей собственной галактики, а также выявить возможные общие сценарии их развития.