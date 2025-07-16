Ученые нашли признаки формирования планет в далекой звездной системе

Международная группа исследователей увидела, как образуются планеты вокруг звезды за пределами Солнечной системы — в 1300 световых годах от Земли. В протопланетном диске около звезды HOPS-315 были обнаружены твердые частицы, содержащие монооксид кремния — материал, который присутствовал в протопланетном диске Солнечной системы. Находка может рассказать о том, как развивалась Солнечная система на самых ранних этапах ее существования. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Планеты вокруг звезд формируются из протопланетных дисков, в которых при высоких температурах конденсируется монооксид кремния. Так было и в Солнечной системе — ученые уже находили это вещество в древних метеоритах, которые образовались в начале истории нашей системы. Со временем твердые частицы, из которых состоит протопланетный диск, связываются друг с другом, после чего появляются «зачатки» протопланет. Вероятно, похожий процесс происходит и в других системах.

Теперь с помощью обсерватории ALMA ученые обнаружили, что горячие минералы начинают конденсироваться в протопланетном диске вокруг HOPS-315 — очень молодой звезды, которая находится примерно в 1300 световых годах от нас. Эта звезда очень похожа на молодое Солнце. С помощью телескопа James Webb ученые обнаружили, что монооксид кремния присутствует вокруг молодой звезды как в газообразном, так и в твердом состоянии.

Специалисты считают, что протопланетный диск вокруг HOPS-315 дает астрономам возможность исследовать раннее формирование планет в Солнечной системе. Ранее астрономы находили протопланетные диски, в которых уже были молодые массивные планеты, но первые твердые частицы планеты формируются гораздо раньше.