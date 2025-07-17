Microsoft заменит 200 уволенных сотрудников на созданный ими ИИ

Корпорация Microsoft планирует сократить около 200 сотрудников в студии King, известной по мобильному хиту Candy Crush. При этом рабочие места уволенных специалистов займет искусственный интеллект, в разработке которого они принимали непосредственное участие. Об этом сообщает издание Wccftech.

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Согласно информации СМИ, под сокращение попадут в первую очередь отделы дизайна уровней и копирайтинга. Инструменты на базе ИИ, созданные этими же командами, теперь способны выполнять их задачи более эффективно, что и стало причиной для увольнений.

Это решение идет вразрез с предыдущими заявлениями руководства. Еще в прошлом году на отраслевой конференции GDC 2024 один из директоров King уверял, что ИИ будет лишь вспомогательным инструментом, призванным избавить разработчиков от рутинных задач и высвободить время для творчества. Теперь же эти самые инструменты полностью заменяют сотрудников.

Во внутреннем письме, разосланном персоналу, увольнения объясняются стремлением «вернуть бизнес к росту» и создать более эффективную структуру с меньшим количеством уровней управления и совещаний.

Источники издания также утверждают, что под сокращение могут попасть сотрудники, открыто критиковавшие решения руководства. По некоторым данным, реальное число уволенных может превысить 200 человек и затронуть команды, работающие над Candy Crush и Farm Heroes Saga в студиях в Лондоне, Барселоне, Стокгольме и Берлине. Один из собеседников издания назвал происходящее «абсолютно отвратительным», поскольку компания показывает отличные финансовые результаты, а увольнения продиктованы исключительно погоней за эффективностью и прибылью.