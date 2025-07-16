В США могут запретить продавать iPhone из-за кражи технологий у Samsung

Продажи некоторых моделей iPhone в США оказались под угрозой запрета после того, как Комиссия по международной торговле США (ITC) вынесла предварительное решение по патентному спору между Samsung и китайским производителем дисплеев BOE. BOE является одним из ключевых поставщиков смартфонных дисплеев Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Газета.Ru

Согласно постановлению, компания BOE незаконно использовала коммерческие тайны Samsung, связанные с производством OLED-экранов. В связи с этим ITC рекомендовала ввести запрет на импорт в США как самих панелей BOE, так и устройств, в которых они установлены.

Под удар могут попасть некоторые экземпляры iPhone 15, 15 Plus, 16, 16 Plus. Кроме того, в зоне риска находится и базовый iPhone 17, поскольку для его производства тоже Apple использует экраны BOE.

Если финальное решение подтвердит предварительное, Apple будет вынуждена перенаправить партии iPhone с экранами BOE на рынки других стран, а для американского рынка использовать экземпляры с комплектующими от альтернативных поставщиков, таких как Samsung и LG.

В настоящее время BOE поставляет Apple только стандартные OLED-панели, не оснащенные технологией LTPO (ProMotion), которая используется в Pro-моделях. Хотя китайский производитель планирует начать поставки LTPO-дисплеев для iPhone 17 Pro, Apple, по сообщениям, намерена ограничить их использование только для экземпляров, продаваемых в Китае.

Судебное разбирательство было инициировано компанией Samsung Display еще в октябре 2023 года. Окончательное решение по делу ожидается в ноябре 2025 года. После этого у президента США будет 60 дней, чтобы утвердить или наложить вето на вердикт комиссии. Как правило, окончательные постановления ITC редко отличаются от предварительных, отметили в MacRumors.