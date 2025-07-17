Найден ледник возрастом 12 тысяч лет

Во Французских Альпах нашли самый старый ледник региона. Он сформировался еще во времена последнего ледникового периода. Его возраст составляет около 12 тысяч лет.

Ученые проанализировали 40-метровый керн, добытый на горе Дом-дю-Готер в массиве Монблан. Радиоуглеродное датирование показало, что он возник в эпоху начала развития сельского хозяйства в Западной Европе. Его изучение позволит раскрыть уникальные данные о состоянии атмосферы и климате той эпохи.

Ледник содержал аэрозоли мелкие капельки и частицы в воздухе. Аэрозоли могут представлять собой пыль пустыни, морскую соль, серу от извержений вулканов, сажу от лесных пожаров, загрязняющие частицы от промышленной деятельности человека.

Ученые отметили, что это первый анализ ледяного керна из Европейского региона, относящегося к последнему климатическому переходу от ледникового периода к потеплению. Люди той эпохи прошли путь от немногочисленных охотников-собирателей до сообществ с развитым сельским хозяйством, одомашненными животными и налаженной добычей полезных ископаемых. Ледник, сформировавшийся в центре Европы, стал «свидетелем всего спектра природных и антропогенных изменений.

Ученые установили, что во время ледникового периода средняя температура на Земле была на 3 градуса Цельсия ниже, чем сейчас. Летние температуры были ниже на 2 градуса в Западной Европе и на 3,5 градуса ниже в Альпах.

Также в ледниковом периоде было меньше растительности. Леса начали распространяться в условиях более теплого климата и снова начали исчезать под влиянием человека, расчищавшего земли под сельскохозяйственные угодья.

У берегов Западной Европы дули более сильные, чем сейчас, западные ветра. На это указало повышенное содержание морской соли. Также в ледниковом периоде наблюдалось в 8 раз более высокое содержание пыли в воздухе. Очевидно, она поступала в Европу из пустыни Сахара, сообщает PNAS Nexus.

Ранее под ледником Восточной Антарктиды обнаружили древние ландшафты. Они возникли в те времена, когда регион был еще лишен льда, и по нему текли реки.