Физики создали не существовавший ранее материал

Ученые из Германии разработали уникальный полупроводниковый сплав, сочетающий углерод (C), кремний (Si), германий (Ge) и олово (Sn) — все элементы IV группы периодической таблицы. Этот материал, получивший условное обозначение CSiGeSn, может стать основой для будущих квантовых компьютеров, лазеров и даже чипов с функциями преобразования тепла в электричество.

© Naukatv.ru

Работу провели исследователи из Forschungszentrum Jülich (FZJ) и Института инновационной микроэлектроники Лейбница (IHP). Результаты опубликованы в научном журнале Advanced Materials.

«Объединив эти четыре элемента, мы достигли давней цели: окончательного полупроводника группы IV», — говорит Дэн Бука, доктор философии и один из авторов исследования.

Новый материал лучше кремния?

Полупроводники — основа всей современной электроники. Кремний остается основным элементом для производства чипов, но его возможности на пределе. Он плохо работает с фотоникой (световыми технологиями) и квантовыми системами.

Отличия нового сплава:

устойчив к разрушению кристаллической решетки;

не дает структурных дефектов; может масштабироваться для производства чипов. Впервые создан светодиод из материала будущего

Главным прорывом стало создание первого светодиода (LED), в основе которого лежит квантовая структура скважины из всех четырех элементов. Квантовые скважины — это наноструктуры, способные «ловить» электроны и фотоны в строго заданном диапазоне, усиливая световое излучение. Это ключевая технология для фотонных и квантовых систем.

«Материал предлагает уникальную комбинацию настраиваемых оптических свойств и совместимости с кремнием», — отметил профессор IHP Джованни Капеллини.

На что уже способе новый материал:

заменить кремний в квантовых микросхемах;

интегрировать лазеры и фотонные компоненты прямо на кристалл;

обеспечить преобразование тепла в электричество в миниатюрных гаджетах, таких как умные часы или сенсоры;

масштабироваться для массового производства с уже существующим оборудованием.