Представлен пылесос с функцией уборки под мебелью

Dreame выпустила новый вертикальный пылесос H12 FlexReach, рассчитанный на сухую и влажную уборку. Главная особенность устройства — возможность работы в горизонтальном положении без потери мощности. Это позволяет ему добираться до труднодоступных участков, включая узкие щели между мебелью и полом.

© Ferra.ru

Благодаря вращающейся на 180° ручке и двусторонней щетке, пылесос легко справляется с уборкой под шкафами, тумбами и вдоль плинтусов. Его всасывающая мощность составляет 18 000 Па, чего достаточно для сбора мусора, пыли, волос и шерсти домашних животных, даже в самых неудобных зонах.

Одного заряда аккумулятора емкостью 6×4000 мА·ч хватает примерно на 50 минут работы, что позволяет убрать до 300 квадратных метров за один раз. В комплекте предусмотрена док-станция, которая не только заряжает устройство, но и запускает автоматическую очистку.

© Dreame

Щетка пылесоса моется горячей водой с температурой до 90 °C, вращаясь в обе стороны, а затем сушится горячим воздухом. Такая система снижает риск неприятного запаха и образования плесени. Щетина остается чистой после каждой уборки, а встроенный скребок с технологией TangleCut™ избавляет от проблемы наматывания волос.

Система автоматически подбирает нужный уровень всасывания и расход воды в зависимости от загрязнения поверхности. На выбор доступны четыре режима: интеллектуальный, турбо, впитывание влаги и тихий. Устройства отображает информацию о состоянии на LED-дисплее и сопровождает уборку голосовыми подсказками.

До 22 июля модель будет стоить 39 990 рублей, затем цена увеличится до 43 990 рублей.