Необычный предмет из захоронения озадачил археологов в России

Уникальный и очень необычный артефакт попался археологам в Рязани — специалисты неожиданно нашли часть волосника из ткани. Об этом сообщается на официальной странице СТРАЭ РАН во «ВКонтакте».

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На данный момент ученые работают на Новослободской улице в самом центре города, где в XVI-XVII веках при храме было кладбище. Там же и оказался фрагмент той самой ткани, привлекший внимание.

Участники экспедиции изначально вскрыли женское погребение. В нем они нашли останки с плохо сохранившимся нательным крестиком, датированным концом XVII — началом XVIII века.

В остатках домовины специалистам также попалось двойное захоронение, возможно, матери и ее маленького ребенка. На черепе женщины лежал фрагмент плотной ткани с растительным орнаментом. Ученых поразило, что состояние находки было отличным.

Тканевый волосник считался базовой частью головного убора женщины, указали археологи и объяснили, что его сетчатая верхняя часть придерживала забранные волосы. Тогда же очелье (тканевая полоса с орнаментом) стягивалось на затылке, плотно облегая женскую голову. Уже поверх надевался кокошник либо платок.

Ранее ученым наконец удалось прочитать текст берестяной грамоты, найденной на раскопках в центре Великого Новгорода. Археологи выяснили, что это фрагмент челобитной. Ее подавали нескольким адресатам, в том числе «некой госпоже», за чье здоровье обещал молиться автор письма.

Также археологи ездили на раскопки под Калугу. Там они нашли серебряные монеты эпохи Ивана Грозного.