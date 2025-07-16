Маск заплатит сотни тысяч долларов за аватары в виде аниме-девочек для нейросети Grok

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, разместила вакансию для инженера-разработчика, который будет заниматься созданием AI-компаньонов для чат-бота Grok. Кандидату на эту должность предлагают годовую зарплату в размере от $180 000 до $440 000 (примерно 14-34,4 млн руб. по курсу на 16 июля 2025 года, – «Газета.Ru»), а также долю в компании и другие бонусы. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

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Объявление с провокационным названием «Fullstack Engineer - Waifus» появилось на карьерном портале xAI всего через день после запуска двух AI-компаньонов. Термин «вайфу» (waifu) в поп-культуре обозначает женского аниме-персонажа, которого фанаты могут воспринимать как идеального партнера. Вероятно, это отсылка к одному из новых аватаров для Grok — аниме-девушке Ане Форджер.

Помимо Ани, пользователям стал доступен второй персонаж — мультяшная красная панда по имени Руди, у которой есть злое альтер-эго «Плохой Руди». В приложении также анонсирован скорый выход третьего компаньона, мужского аниме-персонажа. Изначально функция предназначалась для платных подписчиков, но сейчас доступна всем пользователям Grok на iOS.

Новые компаньоны отличаются вызывающим поведением. Ани общается во флиртующей манере и может сменить свой наряд на нижнее белье при продолжительном общении, а «Плохой Руди» использует оскорбления и ненормативную лексику.

В описании вакансии говорится, что xAI ищет «исключительных инженеров и продуктовых специалистов», способных сделать аватары Grok быстрыми, масштабируемыми и надежными.