В Челябинской области найдена древнейшая печь для выплавки меди

Археологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) обнаружили древнейшую в Челябинской области печь для выплавки меди возрастом свыше 5 тыс. лет и вокруг нее - целый ряд свидетельств металлургического процесса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

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"При продолжении исследований в Карталинском районе Челябинской области в культурном слое стоянки, возраст которого составляет более 5 тыс. лет, было открыто древнейшее в Челябинской области металлургическое теплотехническое сооружение - остатки печи, в которой в эпоху энеолита выплавляли медь. Рядом с древней печью найдены слои обожженного грунта и многочисленные металлургические шлаки", - сказали в пресс-службе.

В вузе пояснили, что, по мнению ученых, руду для выплавки брали на Новониколаевском руднике.

Археолог Елена Куприянова, руководитель студенческого отряда ЧелГУ, отметила, что в числе других находок экспедиции также присутствует несколько предметов эпохи энеолита. В их числе каменные топоры, тесла, ножи и скребки, наконечник стрелы; пест, который, возможно, применялся для измельчения руды. Особый интерес представляют найденные обломки орнаментированного изделия из камня, это красивые и загадочные предметы, которые изготавливали жители эпохи энеолита и о предназначении которых до сих пор дискутируют специалисты.

По словам ученых, новые находки были сделаны и при изучении уже полученного ранее материала. Разбирая кости из погребений эпохи энеолита, исследованных недавно на Новониколаевском руднике, специалисты Челябинского университета обнаружили, что наряду с костями человека в одно из них были также помещены кости ног лошади.

Археологические работы в Карталиском районе ведут Челябинский госуниверситет и ООО "Архонт". Специалисты Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ совместно со студентами историко-филологического факультета и учащимися из клуба юных археологов "Формика" ведут раскопки стоянки эпохи энеолита (медно-каменного века, V-IV тысячелетия до н. э.). Ранее в этом году на стоянке уже были найдены металлургические шлаки - остатки медеплавильного процесса, а на соседнем со стоянкой Новониколаевском медном руднике - уникальные погребения трех человек эпохи энеолита с керамическим сосудом и орнаментированным медным браслетом.