Специалисты из югорского "Института археологии Севера" нашли в Салехарде уникальный могильник эпохи энеолита с древнейшими на территории Западной Сибири медными изделиями. Об этом сообщили в правительстве Ямала.

Находка обнаружена на территории историко-культурного комплекса "Обдорский острог" – деревянной крепости конца XVI–XVIII века. Она представляет собой больше полутора десятков погребений, предположительный возраст которых – около 5 тысяч лет.

Захоронение отличается разнообразием погребальных ритуалов: одни останки завернуты в бересту, другие помещены в лодки. Форма некрополя оригинальная: это "обратный зиккурат" (опрокинутая ступенчатая пирамида), символизирующий лестницу в подземное царство. Стены склепа укреплены досками и покрыты охрой – природной краской, характерный красный цвет которой придает железо. На останках тоже есть следы охры.

Древние жители Ямала насыпали над захоронением небольшой курган с перевернутыми вверх дном сосудами (со временем они обрушились внутрь зиккурата). Кроме сосудов в погребениях обнаружены предметы, сопровождавшие умерших в загробный мир, в том числе фрагменты медной пластины и трапециевидная подвеска – редкие и ценные украшения, указывающие на высокий статус их владельцев. Это первая в истории археологии достоверная находка медных изделий возрастом 5 тысяч лет на Заполярном Севере, утверждают ученые.

Ранее в Челябинске во время раскопок на улице Труда археологи обнаружили человеческий скелет. Как писало "Уралинформбюро", захоронение, предположительно, относится к XVIII веку.