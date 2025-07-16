Найдена нетронутая гробница воина-гиганта бронзового века

Над погребением археологи нашли 14 огромных известняковых плит, каждая весом около тонны, выложенных в шахматном порядке. В «голове» кургана установлен каменный идол в форме быка — возможный символ силы или охраны.

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Также обнаружена круглая известняковая печать — ранняя форма административного символа, предположительно связанная с правом собственности или властью.

«Анатомическое расположение скелета и копья, а также редкость такого типа наконечника на всем Южном Кавказе делают эту находку исключительной», — отметил руководитель проекта. Такие артефакты дают ключ к пониманию социальных структур, военной организации и верований людей бронзового века.

По словам участников раскопок это одно из самых ярких открытий в археологии Азербайджана за последние годы. Оно позволяет по-новому взглянуть на ритуалы, общественный строй и повседневную жизнь бронзового века.