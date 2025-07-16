Описана новая угроза астрономии

Вы когда-нибудь задумывались, почему бабушка в детстве видела больше звезд, чем мы сегодня? Виной тому не только городские огни — теперь у неба появились новые «звезды». Искусственные. Яркие спутниковые группировки Starlink, OneWeb и других компаний стремительно меняют облик ночного неба, и это не научная фантастика, а реальность нашего времени.

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Представьте: всего пять лет назад на орбите находилось около 2000 спутников. Сегодня только у SpaceX их более 5000, а к 2027 году планируется запустить до 42 тысяч.

Новое исследование, опубликованное на сервисе препринтов arXiv, показывают, что эти аппараты значительно превышают допустимые нормы яркости, установленные Международным астрономическим союзом. Согласно стандартам, спутники не должны быть ярче 7-й звездной величины для профессиональных наблюдений и 6-й величины для невооруженного глаза. Однако большинство компаний нарушают эти требования, что создает серьезные проблемы для науки и любительских наблюдений.

Яркость в астрономии измеряется по обратной шкале — чем меньше число, тем ярче объект. Например, самые яркие звезды вроде Сириуса имеют 1-ю величину, а предельно видимые невооруженным глазом — около 6-й. Современные спутники часто превосходят этот порог, превращаясь в заметные светящиеся полосы на ночном небе. Особенно хорошо они видны после заката и перед рассветом, когда солнечный свет отражается от их поверхностей.

Эта ситуация создает три основные проблемы.

Для профессиональной астрономии — спутниковые следы портят снимки наземных телескопов, заставляя ученых отбрасывать часть ценных данных.

Для астрономов-любителей — вместо чистого звездного неба они все чаще наблюдают «поезда» из ярких точек.

Это усиливает световое загрязнение, затрудняя наблюдение естественного ночного неба.

Компании пытаются решить проблему различными способами. SpaceX тестирует матовые покрытия для спутников, изменяет их ориентацию относительно Солнца, корректирует орбиты. Однако текущие исследования показывают, что этих мер недостаточно — даже модифицированные спутники остаются слишком яркими.

Международное астрономическое сообщество призывает к срочным действиям. Необходимы жесткие международные стандарты яркости, обязательное тестирование новых аппаратов перед запуском, разработка принципиально новых технологий снижения отражательной способности. Без этих мер человечество рискует потерять не только возможность научных открытий, но и простое созерцание звездного неба.