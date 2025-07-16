Открыта обреченная экзопланета, движущаяся по орбите самоуничтожения

Международная группа исследователей описала экзопланету, чья орбита настолько близка к родной звезде, что ей предсказывают гибель уже через несколько десятков миллионов лет. Работа принята к публикации в журнал Astronomy & Astrophysics, кратко о ней сообщает портал Phys.org.

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Объекты с ультракоротким периодом обращения - это небесные тела, которые совершают полный оборот вокруг своей звезды менее чем за сутки. TOI-2431 b - как назвали новую планету - делает это всего за 5 часов 22 минуты. По словам ведущего автора исследования, Хана Таса из Института астрономии имени Антона Паннекука (Амстердам), её движение можно сравнить с "падением по спирали".

Этот мир оказался необычным не только из-за скорости. Он вращается вокруг своей оси около четырёх раз в течение земных суток и находится настолько близко к звезде, что температура на поверхности может достигать 1700 °C. Предположительно, раньше планета была крупнее, но интенсивное излучение буквально "сдуло" с неё внешние слои, обнажив плотное ядро.

Хотя по массе она превышает Землю в 6,2 раза, её радиус составляет лишь полтора земных. Такая плотность может указывать на скалистую природу остатков. Однако и эта часть просуществует недолго: расчёты показывают, что TOI-2431 b уже близка к границе Роша - критическому пределу, при пересечении которого небесное тело разрушается под действием приливных сил.

Сейчас орбита превышает этот предел примерно на треть. Через 31 миллион лет планета рискует быть разорванной собственной звездой. Перед нами - мир, обречённый исчезнуть, но успевший раскрыть свои тайны до финального сближения.