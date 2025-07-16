Эксперимент показал, с какой скоростью бегали тираннозавры

Чтобы проверить, насколько формулы соответствуют реальности, Фолкингем решил сравнить их с реальными видео. Для этого ученые снимали, как шлемоносные цесарки (Numida meleagris) ходят по специально подготовленной грязи, чтобы воссоздать, как нога входит и выходит из вязкой поверхности. Исследователи даже использовали маковые зерна и стеклянные шарики в смеси, чтобы видеть движения сквозь почву при помощи рентгена.

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На одном из последних этапов эксперимента двум птицам дали свободно гулять по грязи, иногда слегка подталкивая их перчаткой на палке. За их движением следили камеры, а затем сопоставили реальные скорости с теми, которые можно было бы получить по формулам, используя длину шагов.

Результат удивил: формула часто переоценивала скорость — в среднем в 1,5 раза. Оказывается, даже если птица двигалась с постоянной скоростью, длина ее шагов могла сильно колебаться. Это нормально для живого существа: оно может ускоряться, замедляться, делать длинный шаг без ускорения — а формула этого не учитывает.

«Так и двигаются животные в дикой природе. Они не ходят как роботы», — говорит Фолкингем.

На твердой поверхности расчеты работали точнее, потому что шаги были равномерными — как на беговой дорожке. Но в реальной жизни и в реальной грязи все иначе. Это особенно важно, ведь почти все следы динозавров оставлены именно на мягкой, вязкой почве, которая потом окаменела.

«Это не означает, что мы ничего не можем узнать из следов, — поясняет физиолог Джонатан Кодд из Манчестерского университета, не участвовавший в исследовании. — Но мы должны признать ограничения. Мы просто, возможно, никогда не узнаем точный ответ».

Вероятно, T. rex был не спринтером, а энергоэффективным охотником или падальщиком — он мог быстро идти, но вряд ли надолго развивал максимальную скорость. Ученые отмечают: среднего человека такой динозавр, возможно, и догнал бы, но хорошо подготовленного — вряд ли. Новое исследование не дает окончательного ответа, но подчеркивает важное: простые формулы не всегда работают в сложном, живом мире.

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