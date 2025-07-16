Древние следы на пляже Португалии рассказали, чем там занимались неандертальцы

Неандертальцы могли выходить на охоту всей семьей. К таким выводам пришли авторы исследования в журнале Scientific Reports, изучавшие древние следы на морском побережье в португальском регионе Алгарве.

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Неандертальцы активно использовали прибрежные зоны с их богатыми ресурсами, но прямые свидетельства их деятельности встречаются редко.

«Это исследование предоставляет первые прямые доказательства активности неандертальцев на португальском атлантическом побережье, раскрывая их использование дюнных ландшафтов для передвижения и, возможно, охоты, а также подчеркивая экологическое разнообразие их рациона и поведения», — говорится в статье.

Окаменелые следы были обнаружены в двух местах. Самый древний — это единичный отпечаток ноги на пляже Прайя-ду-Тельейру, возраст которого оценивается примерно в 82 000 лет. Более молодая группа из 10 следов оставлена тремя особями на дюне близ Монте-Клеригу приблизительно 78 000 лет назад.

Отличить следы неандертальцев от современных сложно, но ученые уверены в их древнем происхождении. Для датировки они использовали оптически стимулированную люминесценцию, благодаря чему определили возраст отпечатков с погрешностью ±5000 лет.

Шаги в прошлое

Древние следы — это бесценные окна в прошлое. Они могут многое рассказать о размерах тела, анатомии, местоположении, походке и групповом поведении. На основе размера и формы отпечатков на дюне авторы исследования установили, что группа состояла из взрослого мужчины ростом от 1,69 до 1,73 метра, ребенка в возрасте от 7 до 9 лет и малыша младше 2 лет.

Наличие следов благородного оленя на той же дюне позволяет предположить, что семья охотилась на него. Дюны — идеальное место для выслеживания и засады. Неровный рельеф с вершинами, впадинами и склонами обеспечивает отличное укрытие, позволяя охотникам приближаться к добыче незамеченными.

В пользу этой версии говорят и останки животных после разделки (включая крупных травоядных, таких как олени), а также свидетельства изготовления каменных орудий, найденные неподалеку.

Сложно сказать, участвовал ли младший ребенок в охоте или просто сопровождал взрослых — но очень похоже, что охота на побережье могла быть семейным занятием. Скорее всего, где-то поблизости была расположена стоянка неандертальцев.

Это исследование, вкупе с предыдущими находками прибрежных пещер и стоянок неандертальцев под открытым небом, укрепляет идею о том, что они либо активно, либо сезонно использовали прибрежные среды обитания.