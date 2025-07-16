Астрофизики научились точно определять, долетит ли метеорит до Земли

Группа учёных из разных стран, включая Марию Грицевич из УрФУ и Университета Хельсинки, создала новый способ изучения метеоритов. Теперь для определения характеристик космического тела достаточно всего двух точек его наблюдения — когда оно входит в атмосферу и когда исчезает. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

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Раньше для таких расчётов требовались подробные данные о всём пути метеорита, но теперь это не нужно. Новый метод позволяет узнать состав метеорита, его скорость, массу и то, как он движется в атмосфере. Учёные могут рассчитать, как быстро метеорит теряет массу, насколько глубоко он проникает в атмосферу и какова его конечная масса.

Исследователи проверили новый метод на 824 ярких метеорах, которые наблюдала Европейская сеть. Оказалось, что способ хорошо работает для метеоритов, которые произошли от астероидов. А вот для хрупких метеоритов из кометного льда точность ниже, потому что они сильно разрушаются в атмосфере.

«Мы можем определить главные характеристики метеорита, даже если знаем только, где он появился и исчез. Это помогает понять, упадёт ли он на Землю и какой будет его масса», — говорит Мария Грицевич, адъюнкт-профессор Университета Хельсинки, старший научный сотрудник лаборатории Extra terra consortium УрФУ.

Новый алгоритм уже можно использовать. Учёные хотят улучшить его, чтобы точнее учитывать разрушение метеоритов в атмосфере. Главное преимущество метода в том, что теперь можно анализировать много старых наблюдений, которые раньше считались бесполезными. Это поможет лучше оценивать риск падения метеоритов и быстрее их находить.

Работа выполнена при поддержке программы «Приоритет-2030» и международных грантов. Результаты опубликованы в научном журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

23 марта под Челябинском упал метеорит. Как писало ИА «Уральский меридиан», метеорит был виден жителям не только Южного Урала, но и Свердловской области. На поиски фрагментов нового болида также выезжала научная группа лаборатории Extra terra consortium УрФУ. Однако за три экспедиции ученые так и не нашли остатки метеорита. Осложняла поиски и сама местность, заболоченная, с высокой травой, обилием весенних клещей.