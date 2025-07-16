Новые снимки кометы помогли уточнить ее размеры и траекторию полета

Американские астрономы получили новые фотографии межзвездной кометы 3I/ATLAS, что позволило им уточнить траекторию движения этого объекта через Солнечную систему, а также подтвердить его рекордно крупные размеры - максимальный диаметр кометы составляет порядка 20 км, что делает ее значительно крупнее двух предыдущих "гостей" из межзвездной среды. Об этом сообщила пресс-служба американской Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии (NOIRLab).

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"Высокая чувствительность обсерватории Gemini, а также возможность гибко регулировать график проводимых ей наблюдений, позволили нам получить первые ранние данные по облику этого межзвездного странника. Мы ожидаем получить еще больше интересных сведений после того, как данная комета прогреется после долгого путешествия через холодную пустоту между звездами", - заявил научный сотрудник Международной обсерватории Gemini Мартин Стилл, чьи слова приводит пресс-служба NOIRLab.

Как отмечается в сообщении, первые детальные снимки третьего межзвездного объекта были получены при помощи инструментов Международной обсерватории Gemini в то время, когда 3I/ATLAS находилась в окрестностях орбиты Юпитера, на расстоянии в 465 млн км от Земли. Анализ этих фотографий помог ученым получить первые оценки размера данного объекта, а также уточнить траекторию его движения через Солнечную систему.

В частности, проведенные астрономами расчеты указывают на то, что максимальный диаметр кометы 3I/ATLAS составляет около 20 км, что значительно выше аналогичного параметра для астероида Оамуамуа (200 м) и кометы Борисова (меньше 1 км). Это делает объект самым крупным "межзвездным гостем", что дополнительно повышает интерес к его последующему изучению в конце осени и начале зимы, когда 3I/ATLAS сблизится с Солнцем.

Также ученые обнаружили, что комета 3I/ATLAS движется по очень параболической траектории, что подтверждает его межзвездную природу, а также отличает его от двух предыдущих "гостей" из открытого космоса, которые уступали новой межзвездной комете в этом отношении в несколько раз. Новые орбитальные данные, как надеются исследователи, помогут лучше подготовиться к сближению 3I/ATLAS с Землей и Солнцем и проработать более детальную программу наблюдений за данным объектом.

Третий гость из межзвездной среды

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Она является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.