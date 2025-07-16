Названы самые успешные бренды смартфонов первой половины 2025-го

По данным IDC, Samsung продемонстрировала заметное восстановление на глобальном рынке смартфонов, увеличив свою долю на 7,9% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года. Согласно новому отчёту, в условиях сохраняющейся экономической нестабильности южнокорейский производитель занимает лидирующую позицию на рынке по объёму поставок.

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Несмотря на волатильность отрасли, анализ IDC свидетельствует о существенном успехе Samsung в возвращении утраченных позиций. К середине 2025 года компания достигла доли 19,7% мирового рынка смартфонов, демонстрируя стабильный рост на фоне общей рыночной динамики, которая показала увеличение на 1% в годовом выражении. Пока что влияние торговых ограничений не отразилось на потребительском интересе к мобильным устройствам.

В частности, во втором квартале 2024 года Samsung увеличила поставки на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат позволил компании укрепить лидерские позиции, и подтвердить способность привлекать покупателей. Всего за указанный период было поставлено 58 миллионов смартфонов.

Второе место занимает Apple с 46,6 миллионами проданных устройств (15,8% рынка), на третьем – Xiaomi с 42,5 миллионами (14,4%). Четвёртую позицию занимает Vivo, отгрузившая 27,1 миллиона смартфонов (9,2%). Замыкает пятёрку лидеров Transsion Holdings – владельцы брендов Tecno Mobile, Infinix Mobile и Itel Mobile – с 25,1 миллиона устройств (8,5%).

Эксперты отмечают некоторое снижение спроса на доступные Android-смартфоны в середине года, что связано с экономической неопределённостью. Китайский рынок также не оправдал ожиданий, продемонстрировав снижение объёмов продаж. Несмотря на такие проблемы, как введение таможенных пошлин, рынок смартфонов продолжает расти. Это уже восьмой квартал подряд, когда фиксируется рост продаж. В первой половине 2025 года было реализовано 295,2 миллиона устройств.