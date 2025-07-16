Окаменелый зуб носорога оказался «машиной времени» для науки

Ученые извлекли древние белки из окаменелого зуба носорога, открыв новые горизонты в изучении древней жизни на Земле.

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Зуб возрастом 24 миллиона лет, обнаруженный в канадской Арктике, содержит белки, которые в 10 раз старше самой древней из известных ДНК. Используя этот образец, ученые проанализировали самую древнюю из известных последовательностей белков, рассказывает CNN.

“Эмаль настолько твердая, что защищает эти белки в течение длительного времени, - отмечает Райан Синклер Патерсон, научный сотрудник Института глобуса при Копенгагенском университете в Дании, который возглавлял исследование. – По сути, это похоже на хранилище. Все, что мы сделали, - это открыли это хранилище, по крайней мере, для этого конкретного ископаемого”.

Изучение древней ДНК, сохранившейся в костях, окаменелостях и грязи, произвело революцию в археологической науке, приоткрыв завесу тайны над исчезнувшими империями, таинственными кланами, существами ледникового периода и ранее неизвестными видами людей. Древние белки обещают аналогичную революцию в отношении окаменелостей, возраст которых составляет много миллионов лет и которые в настоящее время находятся за пределами хронологической досягаемости древней ДНК.

Исследование, опубликованное 9 июля в научном журнале Nature, демонстрирует огромный потенциал области, известной как палеопротеомика.

Белки, состоящие из последовательностей аминокислот, более надежны, чем ДНК - хрупкая молекула, которая относительно легко разрушается, поясняет CNN. Хотя белки содержат менее подробную информацию, они могут помочь выяснить эволюционную историю животного, его рацион, а в некоторых случаях даже пол ископаемого.

“Следующий шаг - продемонстрировать, что это не просто один образец, а один счастливый случай”, - говорит соавтор исследования профессор Энрико Каппеллини, который впервые разработал методы выделения белков из окаменелостей.

“Но потенциально существует огромная область исследований, которая может быть дополнительно прояснена, и затем, если мы действительно продвинемся дальше, мы могли бы даже начать изучать динозавров”, - добавил он.

Каппеллини и Патерсон вместе с коллегами из Йоркского университета и Канадского музея природы восстановили последовательности семи белков, сохранившихся внутри окаменелого зуба носорога.

Секвенирование древних белков предполагает определение порядка расположения аминокислот в образце. Сравнивая последовательности с последовательностями живых и вымерших родственников, ученые смогли собрать информацию об эволюции носорога. Анализ показал, что он произошел от того же семейства, что и ныне живущие носороги, примерно 41-25 миллионов лет назад.

“В палеонтологической летописи было несколько необычных форм (видов носорогов). Есть шерстистый носорог, и, возможно, вы слышали о сибирском единороге с гигантским рогом, - отмечает Патерсон. - Что нам удалось сделать, так это сравнить нашего загадочного носорога с другими видами и выяснить, какое место он занимает в генеалогическом древе”.

Отдельное исследование, также опубликованное 9 июля в журнале Nature, в ходе которого были взяты образцы окаменелостей из бассейна Туркана в Кении, предполагает, что биомолекулы могут сохраняться миллионы лет даже в суровых тропических условиях.

Исследование, в котором были проанализированы окаменелости 10 млекопитающих, включая родственников современных слонов, гиппопотамов и носорогов, было опубликовано исследователями из Института музейной консервации Смитсоновского института и Гарвардского университета.

Они извлекли белки из пяти окаменелостей, возраст которых составлял от 1,5 до 18 миллионов лет, и обнаружили, что даже в тропических регионах с высокими температурами ученые могут извлекать доисторические белки, которые могут выявить связи между древними слонами и носорогами и их современными родственниками.

Хотя информация, содержащаяся в кенийских белках, была не такой подробной, как в канадских окаменелостях, авторы исследования заявили, что их присутствие в тканях эмали в одном из самых теплых регионов мира дает надежду на то, что белки могут быть обнаружены в гораздо более древних окаменелостях.

“Мы добились потрясающего успеха. Мы вернулись примерно на 18 миллионов лет назад. Я думаю, что возвращение в прошлое должно быть возможным”, - сказал автор исследования Тимоти Клеланд, ученый-физик из Института музейной консервации.

Исследование канадской окаменелости было “основательным и очень интересным”, комментирует Мартен Дененс, исследователь из Университета Гента в Бельгии. Однако Дененс, который не участвовал ни в одном из исследований, сказал, что методология, использованная для изучения кенийских окаменелостей, была сложной и менее проверенной. Выводы исследователей, по его мнению, сложнее интерпретировать и требуют более тщательной оценки.

Эван Саитта, палеонтолог и научный сотрудник Чикагского полевого музея естественной истории, отмечает, что было “шокирующе” обнаружить белки, сохранившиеся в окаменелостях в тропических широтах, и добавил, что эти находки нуждаются в повторении. Ранее предполагалось, что низкие температуры необходимы для замедления распада белков. “Если это действительно так, то воспроизвести этот результат будет очень легко, - подчеркивает он. - Мы должны иметь возможность обойти все различные ископаемые места по всему миру и найти пептиды (белки) эмали”.

Получение белков из окаменелостей такого возраста было бы воплощением мечты палеонтолога, сказал Мэтью Коллинз, профессор палеопротеомики из Кембриджского университета Великобритании, который согласился с тем, что исследование канадской окаменелости было более убедительным.

“Это удивительно. Это действительно захватывающе, но в то же время я был очень разочарован в своей карьере, думая, что у нас были очень древние белки, а у нас их не было”, - добавил Коллинз, который пытался восстановить белки из окаменелостей динозавров.

Согласно исследованию, опубликованному в 2024 году, Коллинз и Саитта были частью команды, которая обнаружила аминокислоты во фрагменте яичной скорлупы титанозавра. Яйцо было отложено травоядным зауроподом, огромным динозавром с длинной шеей, который жил в позднем меловом периоде, незадолго до того, как динозавры вымерли 66 миллионов лет назад. Однако в скорлупе яйца динозавра отсутствовали какие-либо идентифицируемые белковые последовательности. По словам Саитты, их результаты были сродни определению пяти букв в романе, выявив только характер распада, который свидетельствовал о том, что когда-то в яичной скорлупе были белки.

“Не осталось никакой последовательности, никакой информации, только маленькие отдельные кирпичики ”Лего" из аминокислот", - сказал Коллинз.

Получить информацию о белках из зуба динозавра - трудная задача, и Саитта отметил, что он отказался от поиска белков в окаменелостях динозавров в пользу изучения более интересных исследовательских вопросов. Он подчеркивает, что окаменелости динозавров не только намного старше, чем окаменелости в двух исследованиях, но и в основном относятся к тепличному периоду глобального климата, когда не было ледяных шапок. Более того, в среднем окаменелости динозавров залегают гораздо глубже и, следовательно, подвергаются гораздо большему воздействию геотермального тепла. Также неясно, была ли у динозавров достаточно толстая эмаль, чтобы сохранить белки, добавил он.

Каппеллини и Патерсон сказали, что, возможно, удастся извлечь полезную информацию о белках из окаменелостей динозавров в течение 10 лет, хотя сначала необходимо изучить другие интересные вопросы, например, как млекопитающие стали доминировать на планете после вымирания динозавров.