Ученые научились чистить воду с помощью обычной ели

Разработан сорбент из сибирской ели, очищающий воду от тяжелых металлов
Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали природный сорбент из сибирской ели, который способен очистить воду от тяжелых металлов. Разработка может использоваться для создания новых безопасных фильтров и сорбентов, сообщает пресс-служба федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН).
По данным ученых, с ростом промышленной активности свинец, кадмий, медь и железо, все чаще накапливаются в почвах и водоемах. Даже в малых концентрациях они токсичны, нарушают рост растений и могут проникать в пищевые цепи, угрожая здоровью человека и животных.
"Ученые Красноярского научного центра СО РАН нашли способ превратить отходы деревообработки - в частности, опилки сибирской ели (Picea obovata) - в эффективный экологичный сорбент. Специалисты выделили из опилок природный биополимер - галактоглюкоманнан, который преимущественно содержится в древесине хвойных пород. В своей обычной форме он слабо связывает ионы тяжелых металлов, но исследователи сумели улучшить его свойства с помощью химической обработки", - говорится в сообщении.
По данным ученых, модифицированный сорбент значительно лучше справлялся с очисткой загрязненной среды, даже если в ней присутствовали несколько токсичных металлов.
"Новая форма галактоглюкоманнана может стать основой для создания экологически чистых фильтров и сорбентов, способных эффективно бороться с загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами. <…> Это может быть использовано при разработке новых адсорбционных материалов, таких как гидрогели и композитные пленки и найти свое применение в электродиализе и процессах обратного осмоса для удаления тяжелых металлов из воды. Кроме того, синтезированный окисленный материал проявил более высокую антиоксидантную активность, что открывает перспективы его применения не только в экологии, но и в медицине, а также пищевой промышленности", - цитирует пресс-служба слова старшего научного сотрудника Института химии и химической технологии СО РАН Юрия Маляра.