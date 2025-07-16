Названы семь новшеств грядущего iPhone 17 Pro Max

В сентябре Apple представит новую линейку iPhone 17. Вот какие обновления нас ждут в топовом iPhone 17 Pro Max.

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Новое расположение магнитов MagSafe. Вероятнее всего, Apple переместит их ниже, чтобы они не мешали камере.

Перенос логотипа. Он будет располагаться ниже, чем до этого.

Новый чип А19. Ожидается, что этот процессор получат все модели 17-й линейки, а на 17 Air будет стоять А19 Pro.

Три камеры по 48 МП. Их получат iPhone 17 Pro и Pro Max.

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Изменённый Dynamic Island. Его получат тоже все модели iPhone 17. Динамический остров будет обладать новым пользовательским интерфейсом Smart Island. Вероятнее всего, это значит, что он будет уменьшаться, когда активно не используется.

Полноценная алюминиевая рама. Она появится у Pro и Pro Max, и компания Apple больше не будет использовать для изготовления рамок титан.

Новая система охлаждения с испарительной камерой. Она будет подключаться одновременно и к основной камере, и к чипу. Это позволит записывать видео в высоком разрешении длительное время без перегрева.