Google закрыла опасную дыру в Chrome

Google выпустила срочное обновление для десктопной версии Chrome — 138.0.7204.157/.158. В нём закрыто сразу шесть уязвимостей, одна из которых уже активно используется злоумышленниками. Обновление постепенно распространяется на Windows, macOS и Linux. Но лучше не ждать — проверьте наличие апдейта вручную и перезапустите браузер.

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Самая опасная проблема — CVE-2025-6558, уязвимость в компонентах ANGLE и GPU. Она связана с тем, как Chrome обрабатывает недоверенные данные, и может позволить атакующему выполнить вредоносный код на устройстве.

Её обнаружили специалисты из Google TAG — внутренней команды, отслеживающей атаки, связанные с госструктурами и кибершпионажем. Google прямо заявила: эта уязвимость уже используется в реальных атаках.

Для справки: ANGLE — это компонент, который помогает Chrome работать с графикой и переводит WebGL-запросы в язык, понятный системе. Если в нём есть дыра, это может привести к серьёзным последствиям.

Кроме CVE-2025-6558, в обновлении закрыты и другие важные баги:

CVE-2025-7656 — переполнение целого числа в движке JavaScript (V8). Уязвимость может привести к повреждению памяти и запуску произвольного кода. За неё исследователь получил $7 000. CVE-2025-7657 — ошибка use-after-free в WebRTC (технология для звонков, видео и обмена файлами прямо через браузер). Может вызвать сбой или удалённый взлом.

Если вы пользуетесь Chrome — обновитесь как можно скорее. Обычно браузер делает это сам в фоне, но лучше проверить вручную: Настройки → О браузере Chrome → Обновить. После обновления перезапустите браузер.