Ученые раскрыли связь между головными болями и генами неандертальцев

Ученые узнали, как гены неандертальцев могут быть причиной головных болей
Согласно новому исследованию, гены неандертальцев могут быть причиной того, что некоторые люди имеют определенные дефекты мозга, вызывающие головную боль.
Эти дефекты, известные как мальформация Киари I типа (СМ-I), которая представляет собой грыжу мозжечка, проходящую через большое затылочное отверстие, возникают, когда нижняя часть головного мозга слишком глубоко проникает в спинной мозг. Такая особенность встречается примерно у одного человека из ста.
Ранее ученые предполагали, что эти дефекты могли возникнуть в далеком прошлом при скрещивании Homo sapiens с другими видами людей. Поскольку у древних гоминидов черепа были иной формы, гены, которые способствовали здоровому развитию у представителей их вида, могут вызывать пороки развития у современных людей.
В статье, опубликованной в журнале «Evolution, Medicine, and Public Health», исследователи специально определили гены неандертальцев как источник этой особенности.
Ученые предположили, что самая легкая форма мальформации Киари, известная как CM-I, может иметь корни в скрещивании между Homo sapiens и другими гомининами.
Чтобы понять, как эти гены могли быть переданы от родственников наших предков, исследователи изучили черепа различных видов людей посредством сравнения 3D-моделей 103 современных людей с мальформацией Киари и без нее с восемью окаменелостями древних гомининов.
В их число входили черепа Homo erectus, Homo Heidelbergensis и Homo neanderthalensis, известных как неандертальцы.
У современных людей с мальформацией CM-I наблюдался ряд отличий в форме мозга, в основном в областях, где головной мозг соединяется с позвоночником. Когда исследователи изучили черепа древних гомининов, единственным видом со схожей формой черепа оказались неандертальцы.
Руководитель исследования, доктор Кимберли Пломп, сообщила, что Homo erectus и Homo heidelbergensis являются предками людей и неандертальцев, поэтому обнаружение того, что их форма была ближе к форме здорового человеческого черепа, делает выявленное сходство между неандертальцами и людьми с синдромом Киари более убедительным.
«Это означает, что черты формы черепа действительно уникальны для неандертальцев и людей с синдромом Киари, а не просто являются частью нашей общей родословной», – добавила она.
По словам ученой, формы черепов некоторых людей, вероятно, обусловлены генами неандертальцев, и эти формы могут приводить к аномалиям Киари.
Это не означает, что каждый неандерталец страдал бы от постоянных головных болей. Однако скрещивание с Homo sapiens могло бы вызвать у некоторых неандертальцев аналогичную проблему.
«Наше исследование предполагает, что аномалия развития может возникать из-за того, что форма нашего мозга не соответствует форме черепа, свойственной неандертальцам. Вероятно, если бы существовал неандерталец с некоторыми чертами формы черепа современного человека, его мозг также не соответствовал бы им», – подытожила доктор Пломп.