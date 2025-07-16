Ученые раскрыли связь между головными болями и генами неандертальцев

Согласно новому исследованию, гены неандертальцев могут быть причиной того, что некоторые люди имеют определенные дефекты мозга, вызывающие головную боль.

Эти дефекты, известные как мальформация Киари I типа (СМ-I), которая представляет собой грыжу мозжечка, проходящую через большое затылочное отверстие, возникают, когда нижняя часть головного мозга слишком глубоко проникает в спинной мозг. Такая особенность встречается примерно у одного человека из ста.

Ранее ученые предполагали, что эти дефекты могли возникнуть в далеком прошлом при скрещивании Homo sapiens с другими видами людей. Поскольку у древних гоминидов черепа были иной формы, гены, которые способствовали здоровому развитию у представителей их вида, могут вызывать пороки развития у современных людей.

В статье, опубликованной в журнале «Evolution, Medicine, and Public Health», исследователи специально определили гены неандертальцев как источник этой особенности.

Ученые предположили, что самая легкая форма мальформации Киари, известная как CM-I, может иметь корни в скрещивании между Homo sapiens и другими гомининами.

Чтобы понять, как эти гены могли быть переданы от родственников наших предков, исследователи изучили черепа различных видов людей посредством сравнения 3D-моделей 103 современных людей с мальформацией Киари и без нее с восемью окаменелостями древних гомининов.

В их число входили черепа Homo erectus, Homo Heidelbergensis и Homo neanderthalensis, известных как неандертальцы.

У современных людей с мальформацией CM-I наблюдался ряд отличий в форме мозга, в основном в областях, где головной мозг соединяется с позвоночником. Когда исследователи изучили черепа древних гомининов, единственным видом со схожей формой черепа оказались неандертальцы.

Руководитель исследования, доктор Кимберли Пломп, сообщила, что Homo erectus и Homo heidelbergensis являются предками людей и неандертальцев, поэтому обнаружение того, что их форма была ближе к форме здорового человеческого черепа, делает выявленное сходство между неандертальцами и людьми с синдромом Киари более убедительным.

«Это означает, что черты формы черепа действительно уникальны для неандертальцев и людей с синдромом Киари, а не просто являются частью нашей общей родословной», – добавила она.

По словам ученой, формы черепов некоторых людей, вероятно, обусловлены генами неандертальцев, и эти формы могут приводить к аномалиям Киари.

Это не означает, что каждый неандерталец страдал бы от постоянных головных болей. Однако скрещивание с Homo sapiens могло бы вызвать у некоторых неандертальцев аналогичную проблему.