Samsung Galaxy Z Fold7 за 167 000 рублей оказался бестселлером в России

Версия складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold7 с объемом памяти 512 ГБ в синем цвете стала самой востребованной у российских покупателей на этапе предзаказа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо» (МВЭ), ссылаясь на статистику продаж в своей сети магазинов.

В целом спрос на новые складные устройства Samsung в рамках предзаказа превысил показатели предыдущего поколения более чем на 13%. Среди моделей в более компактном форм-факторе лидером стал Galaxy Z Flip7 на 512 ГБ в коралловом цвете. Наибольшее число предзаказов было оформлено в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

По словам представителей ритейлера, складные смартфоны укрепляют свои позиции в премиальном сегменте благодаря улучшенным характеристикам, эргономике и нововведениям в области искусственного интеллекта. Растущий интерес к версиям с увеличенным объемом памяти говорит о желании пользователей создавать и потреблять больше контента, а форм-фактор Fold привлекает тех, кто хочет получить максимум возможностей в одном устройстве.

В период предзаказа, который продлится до 7 августа, на устройства действуют специальные цены. Так, стоимость популярной модели Samsung Galaxy Z Fold7 на 512 ГБ составляет 167 000 рублей, а компактный Galaxy Z Flip7 на 512 ГБ можно приобрести за 100 000 рублей.