Представлен неубиваемый смартфон за 11,5 тыс. рублей

Компания Oukitel выпустила бюджетный защищённый смартфон WP53 Pro, который сочетает массивную батарею и прочный корпус.

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Новинка получила аккумулятор на 11 000 мАч, обеспечивающий до 1000 часов в режиме ожидания. Смартфон поддерживает обратную зарядку и безопасен для перевозки, что подтверждает сертификация UN38.3.

Корпус устройства соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, защищая его от пыли, влаги и ударов. WP53 Pro оснащён встроенным кемпинговым фонарём с несколькими режимами, включая SOS и стробоскоп. Мощный 3-ваттный динамик выдаёт звук до 128 дБ.

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Смартфон работает на восьмиядерном процессоре, имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти (расширяется до 24 ГБ оперативки и 1 ТБ постоянки). Основная камера — 50 Мп, экран — 6,52 дюйма. Поддерживаются боковой сканер отпечатков и распознавание лица.

Цена — 11 499 рублей. Старт продаж состоялся 14 июля 2025 года.