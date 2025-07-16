Турецкие археологи нашли подтверждение событий «Илиады» Гомера

Археологи из Турции нашли доказательства событий «Илиады» Гомера. Об этом во вторник, 15 июля, рассказали в Daily Mail.

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Ученые обнаружили несколько десятков глиняных, отшлифованных камней в руинах древней Трои. Их удалось раскопать за пределами стен дворца. Также в ходе исследований нашлись наконечники стрел и человеческие останки.

Подобные камни в бронзовом веке являлись одним из самых смертоносных видов оружия. Самим находкам около 3,2-3,6 тысяч лет. Тогда же была и Троянская война, описываемая в древнегреческой поэме.

Также специалисты пришли к выводу, что люди, погибшие при сражениях, были захоронены в спешке. Находка команды в сочетании с наконечниками стрел из предыдущих раскопок убедительно свидетельствует о том, что в этой части города вспыхнули ближние бои. Это также согласуется с древними текстами, уточнили в издании.

Недавно археологи обнаружили в Сочи уникальную барельефную композицию на фасадной плите дольмена группы «Чумаки». На ней изображены три танцующие фигуры, предположительно, исполняющие лезгинку.