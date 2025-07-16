Honor представила планшет GT2 Pro

Компания HONOR официально представила новый флагманский планшет GT2 Pro.

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Устройство получило топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3, 3K-экран с частотой обновления 165 Гц и аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч.

Толщина корпуса составляет всего 5,8 мм, а вес — 580 г. Дисплей планшета поддерживает нативную работу игр с высокой частотой кадров, например, 165 FPS в CrossFire Mobile.

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За охлаждение отвечает графеновая система, а для эффекта погружения установлены 8 динамиков и 3D-вибромотор. GT2 Pro предлагается в четырёх конфигурациях:

8/128 ГБ — 2124 юаня (около 23 000 рублей) 8/256 ГБ — 2294 юаня (около 25 000 рублей) 12/256 ГБ — 2549 юаней (около 28 000 рублей) 16/512 ГБ — 2889 юаней (около 31 000 рублей)

Старт продаж в Китае намечен на 28 июля. Планшет позиционируется как универсальное устройство для игр, мультимедиа и работы.