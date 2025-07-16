Инвесторы потребовали от Apple решительных шагов в сфере ИИ

Apple оказалась под давлением инвесторов, обеспокоенных слабым развитием направлений, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). За этот год рыночная стоимость компании снизилась более чем на 640 миллиардов долларов, а ее акции упали на 16%, тогда как конкуренты активно наращивают инвестиции в ИИ и демонстрируют рост.

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Инвесторы считают, что Apple необходимо пересмотреть традиционную стратегию, в которой компания избегала крупных поглощений, и сосредоточиться на найме талантов в области ИИ. С 2014 года, когда был приобретен Beats за 3 миллиарда долларов, Apple не совершала значимых сделок. Однако сейчас обсуждается возможность покупки стартапа Perplexity AI, оцененного в 14 миллиардов долларов, что могло бы помочь Apple создать собственную ИИ-поисковую систему.

Нехватка прорывных функций на базе ИИ вызывает разочарование у пользователей и аналитиков. Нововведения, представленные на недавней конференции разработчиков, не произвели ожидаемого эффекта. Более того, компания рассматривает вариант использовать технологии сторонних разработчиков для обновления голосового помощника Siri.