На космодроме Восточный готовятся к запуску "Ионосфер"

В Амурской области на космодроме Восточный специалисты начали сборку космической головной части в рамках программы запуска спутников "Ионосфера-М" № 3 и 4. Об этом сообщает ЦЭНКИ.

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Работники филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный", АО "НПО Лавочкина", АО "Корпорация "ВНИИЭМ" уже установили космические аппараты на переходную ферму (устройство, которое служит для соединения отсеков ракет-носителей и разгонных блоков с крупногабаритными космическими аппаратами).

Далее начнутся совместные электрические проверки. После них ферму установят на разгонный блок "Фрегат". Потом специалисты произведут накатку головного обтекателя и транспортируют собранную головную часть в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей. Там ее интегрируют с третьей ступенью и "пакетом" из собранных первой и второй ступеней ракеты.

Запуск "Союза-2.1б" запланирован на конец июля.