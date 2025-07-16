Раскрыты подробности о строительстве Россией первой АЭС в Казахстане

Власти Казахстана выбрали «Росатом» главным подрядчиком для строительства первой атомной электростанции (АЭС), потому что другие компании не смогли предложить стране настолько выгодных условий в ценовом отношении. Об этом рассказал «Ленте.ру» эксперт по Казахстану, политолог Роман Юнеман.

© Lenta.ru

В середине июня стало известно, что конкурсная комиссия, созванная правительством Казахстана, выбрала «Росатом» лидером международного консорциума по строительству первой атомной электростанции (АЭС). Предложение корпорации было признано «наиболее оптимальным и экономически выгодным», по сравнению с другими компаниями, в том числе из Китая и Франции.

«История с конкурсной комиссией — это в большей степени игра для казахстанского электората. Власти страны на словах давно проводят идеологическую линию о том, что Казахстан не зависит от России. "Мы здесь самые многовекторные!"» — рассудил Юнеман.

Однако в реальности, как полагает аналитик, правительство республики решило, что новый объект будет возводить именно «Росатом» очень давно: российская корпорация готова строить новую электростанцию в кредит, а другие страны оказались не готовы сотрудничать с Казахстаном в таком формате.

«Ни Китай, ни Южная Корея, ни тем более Франция не готовы строить для Казахстана такую дорогую АЭС в кредит, да еще и с неясными перспективами его возврата. "Росатом" выбрали не потому, что считают Россию союзником, а потому что она заплатит», — заключил Юнеман.

Ранее стало известно, что власти Казахстана утвердили местом постройки первой в стране АЭС поселок Улькен, расположенный в Алматинской области. Во времена СССР там затеяли большую мегастройку и переселили туда тысячи рабочих из России, однако из-за Перестройки населенный пункт быстро превратился в «город-призрак».