Звезды-вампиры вновь удивили ученых

Астрономы из Калифорнийского технологического института обнаружили, что во многих двойных звездных системах с белыми карликами ключевую роль может играть третья звезда. Результаты исследования опубликованы в Astronomical Society of the Pacific.

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Белый карлик является ядром умершей звезды, которое вытягивает плазму из обычной звезды-компаньона. В результате белый карлик накапливает массу, а затем взрывается. Такие системы называются катаклизмическими переменными.

До сих пор считалось, что пары белого карлика и его компаньона формируются только когда одна из звезд расширяется до размеров красного гиганта и обволакивает вторую, сближаясь с ней. Однако новое исследование показало, что большинство известных катаклизмических переменных находятся в системах с тремя звездами, последняя из которых выступает своего рода «свахой» для других двух за счет гравитационного воздействия.