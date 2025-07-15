Найдена экзопланета, в 35 раз превышающая массу Земли

Астрономы обнаружили новую экзопланету Kepler-139f, масса которой в 35 раз превышает массу Земли. Исследование опубликовано The Astrophysical Journal Letters.

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Уникальность открытия заключается в том, что планета была обнаружена в системе Kepler-139, которая до сих пор считалась хорошо изученной. Kepler-139f оставалась незамеченной долгое время из-за того, что имеет наклонную орбиту, тогда как телескоп «Кеплер», который исследовал систему, направлен на поиск небесных тел, орбиты которых лежат в плоскости, близкой к линии наблюдения с Земли.

Для обнаружения планеты ученым пришлось использовать метод измерения радиальных скоростей, позволяющих определить массу гиганта по его гравитационному воздействую на звезду. Также они проанализировали вариации времени транзитов — небольшие изменения в моментах прохождения известных планет перед звездой, вызванные гравитационным влиянием других объектов в системе.

Таким образом астрономы выяснили, что Kepler-139f имеет массу в 35 раз превышающую массу Земли. Планета совершает полный оборот вокруг своей звезды за 355 дней.

Также открытие Kepler-139f подтвердило предположение о существовании множества скрытых небесных тел в других звездных системах, особенно в их внешних областях. Однако их поиск осложняется удаленностью планет от звезды и малыми размерами.