Нейросеть Маска Grok вселили в аниме-девушку с режимом 18+

Искусственный интеллект Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI, получил обновление в виде аватаров. Теперь пользователи могут взаимодействовать с двумя новыми AI-компаньонами: аниме-девушкой Аней Форджер и мультяшной красной пандой по имени Руди. Об этом сообщил сам предприниматель в социальных сетях.

Каждый из персонажей наделен уникальным голосом, стилем общения и собственным характером. По замыслу создателей, это первый шаг к созданию более «человечного» ИИ, предназначенного для «глубоких разговоров», а не только для выполнения стандартных задач.

Наибольший интерес вызвала одна из особенностей аниме-ассистента. У Ани Форджер предусмотрен NSFW-режим (18+), при активации которого она меняет образ и переходит на более эмоционально окрашенную лексику. В xAI при этом подчеркивают, что компаньоны не были созданы исключительно для романтического общения.

Как уточнил Маск, доступ к новой функции официально открыт для владельцев подписки SuperGrok. Тем не менее, некоторые пользователи сообщают, что смогли протестировать компаньонов и с бесплатных аккаунтов.