Марсоход Perseverance установил новый рекорд

Марсоход Perseverance, самый большой и тяжелый "марсианец" среди аппаратов NASA, установил рекорд: он преодолел наибольшее расстояние за один день среди всех роботизированных аппаратов, работавших на других планетах. Так, за один "марс-бросок" робот проехал 411 метров по каменистой поверхности Красной планеты. Мало? Только на первый взгляд. По сравнению с марсоходами Curiosity и Opportunity, которые двигались гораздо медленнее, Perseverance демонстрирует впечатляющую скорость, сообщает New-Science.ru.

Еще ни один напланетный робот не преодолевал такой путь за один раз. Это стало возможным благодаря автономной системе управления Perseverance, которая позволяет аппарату анализировать изображения и прокладывать маршрут прямо во время движения. В отличие от предшественников, которым приходилось останавливаться, делать снимки, обрабатывать данные и только затем выбирать дальнейший путь.

Марсоход Perseverance, который оторвался от Земли в конце июля 2020 года, весит 1025 кг, имеет длину 3 м, ширину - 2,7 м. Важный момент: США смогли отправить свой марсоход благодаря российским двигателям, которые установлены на ракете Atlas V. "Двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш" обеспечил успешный запуск миссии НАСА к Марсу. В феврале 2021 года он успешно совершил посадку на Марсе. После этого Perseverance успешно запустил в атмосферу Марса первый летательный аппарат - вертолет Ingenuity - и приступил к исследованиям планеты, в том числе к поискам возможных следов жизни.

Кстати, пять полетов в атмосфере Марса - это максимум, который был отпущен Ingenuity. Но марсианская "вертушка" совершила 72 полета! Во время последней посадки по крайней мере одна из четырех лопастей двух вращающихся в противоположных направлениях несущих винтов получила серьезные повреждения. 4 февраля 2024 года марсоход Perseverance сумел найти в дюнах и сфотографировать с помощью научной камеры Left Mastcam-Z Camera с расстояния в 450 метров сломанный и одиноко стоящий на песке Марса вертолет.

Еще одна особенность "крайней", как говорят спецы, миссии: образцы грунта, которые возьмет Perseverance, в будущем будут доставлены на Землю. По крайней мере, американцы попытаются.

Как отмечается, что с момента посадки на Марс в 2021 году и первого тестового заезда, когда аппарат проехал всего 6,5 метра туда и обратно, марсоход значительно расширил свои возможности. Среди его достижений - масштабное восхождение на край кратера и самый длинный автономный маршрут без участия операторов с Земли - 700 метров свободного движения. Последние полтора месяца Perseverance исследовал плато "Крокодил", расположенное на внешних склонах кратера Езеро, в поисках глинистых пород. Если в образцах обнаружатся филлосиликаты - минералы, формирующиеся в присутствии воды, - это может свидетельствовать о том, что в далеком прошлом здесь было много воды. Кроме того, такие минералы способны сохранять следы органических веществ, возраст которых может исчисляться миллиардами лет.