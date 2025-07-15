Тянь-Шань полон тайн: что нашла на Иссык-Куле экспедиция РГО

В начале июля журналист «Рамблера» вместе с коллегами из федеральных СМИ принял участие в пресс-туре в рамках экспедиции Русского географического общества (РГО) на Иссык-Куле, приуроченной к 200-летию со дня рождения Петра Семёнова Тян-Шанского. Мы увидели, как спустя полтора века оживает маршрут, которым когда-то шел Петр Петрович - человек, открывший Тянь-Шань для мировой науки.

© Рамблер

В экспедиции РГО много составляющих: учёные, потомки Семёнова Тян-Шанского и даже подводные роботы - но самое главное, что сохраняется дух комплексного подхода самого Тян-Шанского.

Когда смотришь на Иссык-Куль - огромное озеро, окруженное величественными горами - легко представить энтузиазм, с которым эти территории исследовал Семёнов-Тян-Шанский. Молодому ученому, отправившемуся покорять неизведанные земли, было всего 29 лет. Старший научный сотрудник Музея-усадьбы Семёнова-Тян-Шанского Александр Богданов рассказал нам, что обстановка в регионе была непростая - шли войны племен. Однако Семёнову Тян-Шанскому удалось найти общий язык с местными.

«Я бы сравнил его с Колумбом, - говорит Богданов. - Это было открытие целого континента».

В рамках своей новой экспедиции РГО стремится следовать заданной ученым высокой планке - одновременно вести исследования в областях географии, геологии, ботаники, энтомологии, археологии и других наук.

© Рамблер

Учёные, которых привлекло РГО, изучают курганы, петроглифы, собирают образцы растений и проверяют, как изменился ландшафт за десятилетия активного освоения региона. И все это - не ради абстрактной науки: по итогам экспедиции будут созданы интерактивные карты, новые учебные программы для местных вузов и рекомендации, которые помогут снизить антропогенную нагрузку.

По следам предка

Особенным моментом пресс-тура стала встреча с прапраправнучками Семёнова Тян-Шанского, которые участвуют в съёмках фильма РГО об ученом. Женщины поделились историями, связанными с их особенным предком, и рассказали об удивительном опыте сверки его дневниковых записей с тем, что они увидели на Иссык-Куле своими глазами.

«Вчера был большой сюрприз - мы пришли именно в то место, которое Петр Петрович описал, Кызыл-Джар, Красный Яр. <…> По мемуарам мы видим, что ничего не изменилось, вот он - красный песчаник, вот она - бурная речка, вот эти необычные снежные вершины», - рассказала прапраправнучка ученого Мария Александровна.

Наука, которая работает на регион

Среди задач экспедиции РГО на Иссык-Куле - изучение курганов и исследование древнего затопленного города. Ученые стремятся пролить свет на малоизученные страницы истории Тянь-Шаня, связанные с Караханидским государством, монгольскими походами и еще более ранними временами.

Учёные исследуют дно озера с помощью подводных роботов (полностью российской разработки и производства), делают ортофотопланы, изучают местность с помощью квадрокоптеров и другой современной техники. Все полученные данные потом лягут в основу интерактивных карт и каталогов - ими смогут пользоваться и историки, и чиновники, и туристическая отрасль.

© Рамблер

Ещё одна важная цель РГО - образовательные проекты. Запланированы совместные образовательные программы с вузами Киргизии и, в дальнейшем, с высшими учебными заведениями Казахстана.

По сути, участники экспедиции поднимают целый пласт знаний, который способен помочь Средней Азии сохранить эти уникальные места и заново привлечь к ним внимание. В этом смысле маршруты Семёнова-Тян-Шанского работают как практическое руководство, к которому можно возвращаться снова и снова.