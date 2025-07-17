Sony прекращает продажи своих смартфонов в ряде стран

Судя по всему, Sony рассматривает возможность полного отказа от производства мобильных телефонов, и первые признаки этого стали заметны в Европе.

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Официального заявления о выходе из региона пока не было, но компания подтвердила финскому изданию SuomiMobiili прекращение прямых продаж смартфонов Xperia в Финляндии – одной из первых европейских стран, получивших такое уведомление.

Положение дел в остальных европейских странах не вызывает оптимизма. Проверка сайтов Sony на ключевых рынках, включая Германию, Францию, Испанию и Великобританию, указывает на то, что большинство актуальных и новых моделей Xperia, в том числе нового флагмана Xperia 1 VII, либо вовсе нет в продаже, либо их поставки ограничены.

Sony заявляет, что Xperia 1 VII по-прежнему можно купить онлайн – как на собственном сайте компании, так и на Amazon. Это означает, что поклонники по всему миру, особенно в Европе, не смогут увидеть и потрогать телефон до оформления заказа. Поскольку новый аппарат – дорогой флагман, это может оттолкнуть покупателей. Кроме того, из-за сокращения количества мест, где продаётся телефон, может быть сложнее получить поддержку, ремонт или даже аксессуары.

За пределами Европы ситуация с присутствием Sony на рынке смартфонов также не выглядит перспективной. В США компания перестала размещать информацию о своих телефонах на официальном сайте, а прошлогодний Xperia 1 VI так и не был официально представлен. Даже в Японии, где Sony когда-то была лидером, она теперь не входит в число пяти крупнейших производителей смартфонов. Популярность устройств Pixel от Google быстро растёт в Японии, вытесняя Sony с лидирующих позиций.

Кроме того, Sony начала передавать производство своих флагманских смартфонов на аутсорсинг. Японский производитель и раньше полагался на сторонние компании для производства устройств среднего класса, но аутсорсинг телефонов премиум-класса ещё раз свидетельствует о его намерении дистанцироваться от рынка смартфонов.