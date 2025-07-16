Воссоздан звук великого магнитного переворота Земли 780 000-летней давности

Исследователи из Центра геонаук Гельмгольца в Потсдаме создали уникальное звуковое воспроизведение — какофонию магнитного переворота, который произошел около 780 000 лет назад (известный как Матуяма–Брунхэс). Это событие, когда геомагнитные полюса стали нестабильными и медленно изменили свое направление, теперь звучит как жуткий звук «раскручивающегося» поля. Результаты были представлены на на презентации ESA (European Space Agency)

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Что такое магнитное поле?

Магнитное поле Земли создается внутренними потоками жидкого металла в ядре. Оно защищает планету от космического и солнечного излучения. Когда поле ослабляется и переворачивается, в атмосферу проникает больше высокоэнергетических частиц, что усиливает образование изотопа бериллия‑10 — его находят в ледяных кернах, позволяющих датировать периоды слабого поля

Геофизики Саня Пановска и Ахмед Насер Махгуб собрали ранние магнитные записи из осадочных кернов по всему миру и создали глобальную модель поля времен Матуяма–Брунхэс. Затем художник Максимилиан Шаннер визуализировал эти данные, а ди‑джеи Клаус Нильсен и сам Шаннер «перевели» в звук .

Что можно услышать?

Звучание — это постепенное «шатание» магнитных силовых линий, их «распад» и повторное «слияние», сопровождающееся пузырением полярностей. Это напоминает хаотичный поток магнитных сил Земли, ослабевших и затем восстановившихся.

«Аудио‑визуальный формат создает интуитивное, погружающее ощущение — гораздо глубже, чем графики, — и привлекает внимание широкой аудитории», — отмечают авторы .

Почему это важно для науки?

Этот подход помогает широкой публике и исследователям лучше понять сложные геофизические процессы. Благодаря этому исследованию, подтверждаются модели поля, что глобальный оборот начался около 800–780 тыс. лет назад и занял примерно 30 тысяч лет. Кроме того, такие модели важны для понимания взаимодействия климата, геологии и магнитных процессов.

Что остается неясным

Последствия этого поворота магнитного поля до конца не ясны. Наши предки — Homo erectus — пережили это, но влияние на климат и живые организмы изучено слабо. Археологических данных 780 000 лет назад мало, поэтому связь между геомагнитными событиями и биосферой остается гипотетической и постоянно изучается.