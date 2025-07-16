Воссоздан звук великого магнитного переворота Земли 780 000-летней давности: видео
Исследователи из Центра геонаук Гельмгольца в Потсдаме создали уникальное звуковое воспроизведение — какофонию магнитного переворота, который произошел около 780 000 лет назад (известный как Матуяма–Брунхэс). Это событие, когда геомагнитные полюса стали нестабильными и медленно изменили свое направление, теперь звучит как жуткий звук «раскручивающегося» поля. Результаты были представлены на на презентации ESA (European Space Agency)
Что такое магнитное поле?
Магнитное поле Земли создается внутренними потоками жидкого металла в ядре. Оно защищает планету от космического и солнечного излучения. Когда поле ослабляется и переворачивается, в атмосферу проникает больше высокоэнергетических частиц, что усиливает образование изотопа бериллия‑10 — его находят в ледяных кернах, позволяющих датировать периоды слабого поля
Геофизики Саня Пановска и Ахмед Насер Махгуб собрали ранние магнитные записи из осадочных кернов по всему миру и создали глобальную модель поля времен Матуяма–Брунхэс. Затем художник Максимилиан Шаннер визуализировал эти данные, а ди‑джеи Клаус Нильсен и сам Шаннер «перевели» в звук .
Что можно услышать?
Звучание — это постепенное «шатание» магнитных силовых линий, их «распад» и повторное «слияние», сопровождающееся пузырением полярностей. Это напоминает хаотичный поток магнитных сил Земли, ослабевших и затем восстановившихся.
«Аудио‑визуальный формат создает интуитивное, погружающее ощущение — гораздо глубже, чем графики, — и привлекает внимание широкой аудитории», — отмечают авторы .
Почему это важно для науки?
Этот подход помогает широкой публике и исследователям лучше понять сложные геофизические процессы. Благодаря этому исследованию, подтверждаются модели поля, что глобальный оборот начался около 800–780 тыс. лет назад и занял примерно 30 тысяч лет. Кроме того, такие модели важны для понимания взаимодействия климата, геологии и магнитных процессов.
Что остается неясным
Последствия этого поворота магнитного поля до конца не ясны. Наши предки — Homo erectus — пережили это, но влияние на климат и живые организмы изучено слабо. Археологических данных 780 000 лет назад мало, поэтому связь между геомагнитными событиями и биосферой остается гипотетической и постоянно изучается.
«Мы слышим это событие как преследующую песню, которое закладывает основу для появления современных людей», — резюмируют исследователи.