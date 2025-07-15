Появился список смартфонов Realme, которые получат Android 16

Google выпустила Android 16 раньше обычного, в июне. Теперь другие производители, включая Realme, тоже готовят обновления. Realme уже тестирует бета-версию Android 16 с оболочкой Realme UI 7, и стабильный релиз ожидается совсем скоро.

© Ferra.ru

Если у вас есть смартфон Realme, стоит проверить, получит ли он это обновление. Вот список моделей, которые, по данным СМИ, обновятся:

Серия Realme GT: GT 7, GT 7 Pro, GT 7T, GT 6, GT Neo 6, GT 5, GT 3 и другие.

Серия Realme Number: Realme 14, 14 Pro, 13, 12 и их версии.

Серия Realme Narzo: Narzo 80, 70, N65 и другие.

Серия Realme Neo: Neo 7 и его варианты.

Серия Realme C: C75, C73, C67, C65, C61 и другие.

Серия Realme P: P3, P2 Pro, P1 и их версии.

Серия Realme Note: Note 60 и Note 60x.

Этот список пока неофициальный, но похож на окончательный.