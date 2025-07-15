На Титане могут существовать предшественники жизни

Ученые NASA считают, что на спутнике Сатурна Титане могут существовать предшественники жизни — везикулы, клеточноподобные структуры. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Титан является единственным кроме Земли телом Солнечной системы, на поверхности которого подтверждено существование стабильных водоемов с жидкостью. Однако, в отличие от земных океанов, моря спутника состоят из смеси жидких углеводородов — преимущественно этана и метана. Температура в них достигает до -180 градусов, однако из-за своих свойств вещества остаются в жидкой форме. Это различие долгое время ставило под вопрос саму возможность зарождения жизни.

Новое исследование NASA показало, что и в условиях Титана может протекать ключевой пребиотический процесс — образование стабильных везикул. Эти структуры считаются важнейшими в формировании протоцелл — предшественников полноценных живых клеток. Ученые смоделировали этот процесс, опираясь на данные о химическом составе и атмосфере Титана.

Сам механизм предполагает участие особых амфифильных молекул в образовании везикул. Одна их часть полярна и взаимодействует с жидкостями, а другая — неполярна и отталкивает их. В водной среде амфифилы самоорганизуются в шарообразные везикулы: их гидрофильная часть обращена наружу, а гидрофобная, наоборот, внутрь. При благоприятных условиях формируется двуслойная мембрана, внутри которой может быть заключена капля воды или иной жидкости.

Ученые смоделировали сценарий и выяснили, что этот процесс возможен даже в холодных углеводородных морях Титана. Он может происходить во время метановых дождей. Когда капли метана падают на поверхность углеводородного озера, они поднимают вверх брызги. Поверхность озера и сами капли брызг могут быть покрыты слоями амфифильных молекул. Если капля падает обратно на поверхность водоема, то два слоя амфифилов соединяются, образуя двухслойную везикулу. Со временем их будет становиться больше, а между ними начнется взаимодействие и конкуренция — эволюционные процессы, которые в теории способны привести к образованию примитивных предшественников сложных клеток.

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Подтверждение существования везикул на Титане стало бы революционным открытием. Проверить гипотезу собираются во время следующих миссий. В частности, NASA готовит к запуску летательный аппарат Dragonfly. Он не имеет специального оборудования для поиска предшественников жизни, однако спутник должен проводить атмосферные и геофизические измерения, всесторонне оценивая обитаемость среды спутника.