Миссия «Новые горизонты» оказалась на грани закрытия

Миссия New Horizons («Новые горизонты») оказалась на грани закрытия из-за сокращения издержек бюджета. Как сообщает The Planetary Society, предложенный бюджет NASA предусматривает преждевременное прекращение поддержки работы аппарата.

Спутник New Horizons был запущен 19 января 2006 года, а 14 июля 2015 года пролетел мимо Плутона, став первым аппаратом, исследовавшим карликовую планету. Событие широко освещалось в СМИ, а гитарист группы Queen Брайан Мэй даже написал по этому случаю новую композицию.

Отметим, что у миссии был довольно сложный путь. С 1990 по 2005 год NASA шесть раз отменяло полеты к Плутону — в качестве причин указывались слишком высокая стоимость, чрезмерная сложность или недостаточная значимость. Даже после утверждения проекта New Horizons Конгресс США дважды пытался его закрыть, однако финансирование восстанавливалось благодаря общественным кампаниям.

В результате New Horizons превзошел все ожидания. Исследования Плутона позволили выявить неожиданно сложный рельеф с горными хребтами, глубокими долинами, песчаными дюнами, возможными криовулканами, крупнейшим ледником в Солнечной системе и признаками подповерхностного океана жидкой воды. После аппарат исследовал пояс Койпера, показав, что он образовался в результате столкновения двух тел — это изменило представления ученых о формировании планет.

Сейчас спутник продолжает исследования. Кроме того, у него достаточно топлива для маневра к новому объекту, если будет найден достойный кандидат для изучения. Также аппарат изучает влияние Солнца на внешние области Солнечной системы, параллельно готовясь стать третьим работающим космическим спутником, который достиг межзвездного пространства.