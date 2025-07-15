«Дочка» VK займется развитием нового национального мессенджера

Дочерняя компания холдинга VK — «Коммуникационная платформа» — будет отвечать за запуск и развитие нового цифрового сервиса для обмена информацией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

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Речь идет о недавно запущенной платформе MAX. На ее базе планируют создать многофункциональный сервис, предоставляющий пользователям безопасный мессенджер и доступ к госуслугам, а также другим цифровым сервисам от государства и бизнеса. Развивать проект будет та же структура VK.

Распоряжение о передаче полномочий подписано в рамках исполнения нового федерального закона, который президент утвердил в конце июня. Документ регулирует создание и работу таких цифровых платформ.

Накануне российская цифровая платформа MAX сообщила о запуске тестирования каналов. По сообщению пресс-службы, к тестированию подключились свыше 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине. Найти их можно через поиск в мессенджере.

Пользователям MAX предоставлена возможность подписываться на каналы, оставлять реакции, настраивать уведомления, фиксировать каналы в списке чатов, а также объединять их в папки. Также платформа анонсировала запуск счетчика просмотров, возможности оставлять комментарии к постам и настройки отдельного чата канала и визуального оформления.