Samsung выпустила датчик камеры ISOCELL JNP

Samsung Electronics начала внешние поставки своего новейшего датчика изображения ISOCELL JNP китайскому производителю смартфонов Xiaomi, что стало ключевым шагом в стремлении компании бросить вызов давнему доминированию Sony на мировом рынке датчиков изображения.

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ISOCELL JNP, в котором используется первая в отрасли нанопризматическая технология Samsung, интегрирован в новый смартфон Xiaomi Civi 5 Pro – последний флагман компании с самой продвинутой системой камер на сегодня.

По данным отраслевых источников, в понедельник подразделение System LSI Samsung завершило разработку и начало массовое производство этого датчика – примерно через год после выхода предыдущей флагманской серии ISOCELL JN5 в июне 2024 года.

Датчик ISOCELL JNP обеспечивает разрешение 50 Мп, размер пикселя 0,64 мкм и оптический формат 1/2,8 дюйма – стандартные характеристики. Однако его ключевая особенность – инновационная нанопризматическая структура.

В отличие от традиционных сенсоров, где каждый пиксель регистрирует только один цвет, новая конструкция Samsung позволяет пикселям обмениваться и преломлять свет с помощью наномасштабных микролинз, обеспечивая одновременный захват нескольких цветов. Это увеличивает светочувствительность на 25% по сравнению с предыдущей моделью, что значительно улучшает качество снимков в условиях слабого освещения.

Кроме того, датчик ISOCELL JNP отличается универсальностью – он подходит для использования во всех типах камер: широкоугольных, фронтальных и телеобъективах.