Макрон поддержал идею запрета соцсетей для детей в Европе

Пять европейских стран, включая Францию, приступят к тестированию приложения для проверки возраста пользователей в интернете, чтобы ограничить доступ детей к социальным сетям и опасному контенту. О запуске пилотного проекта, как пишет RTL, объявила Европейская комиссия.

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Речь идет о прототипе сервиса, который каждое государство из ЕС сможет адаптировать под свои национальные правила — например, в зависимости от того, какой возрастной порог (12, 13 или 15 лет) установлен для доступа к онлайн-платформам.

«Это нововведение позволит пользователям легко доказывать, что им больше 18 лет, и тем самым защитит детей от нежелательных материалов», — пояснила еврокомиссар по технологиям Хенна Вирккунен.

Инициатива была особенно активно поддержана Францией. Помимо нее, в проекте участвуют Дания, Греция, Италия и Испания. Министр по цифровым вопросам Франции Клара Шаппаз назвала это «решающим и долгожданным шагом», который «делает возможным запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет».

Президент Франции Эммануэль Макрон также приветствовал решение, написав в соцсети X: «Это победа в вопросе защиты наших детей. Мы работали над этим годами. Я обещаю: Франция не останется в стороне!».

Одновременно с этим Еврокомиссия опубликовала ряд рекомендаций для социальных сетей. Платформам предложили упростить для несовершеннолетних возможность блокировки других пользователей, а также удалить функции, вызывающие зависимость. В качестве примера приводятся «галочки» о прочтении сообщения, которые могут заставлять пользователей тревожно ожидать ответа.

Сроки тестирования новой системы не уточняются.